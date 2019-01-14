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    Канадца приговорили к смертной казни в Китае

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В Китае суд города Далянь в провинции Ляонин приговорил гражданина Канады к смертной казни и конфискации всего имущества. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на Haber7, об этом говорится в заявлении суда.

    Как отмечается, к такому наказанию его приговорили за контрабанду наркотиков.

    Подсудимый ранее был признан виновным в контрабанде наркотиков, после чего обжаловал решение суда в вышестоящей инстанции.

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