Канадца приговорили к смертной казни в Китае

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В Китае суд города Далянь в провинции Ляонин приговорил гражданина Канады к смертной казни и конфискации всего имущества.

Как сообщает Report cо ссылкой на Haber7, об этом говорится в заявлении суда.

Как отмечается, к такому наказанию его приговорили за контрабанду наркотиков.

Подсудимый ранее был признан виновным в контрабанде наркотиков, после чего обжаловал решение суда в вышестоящей инстанции.