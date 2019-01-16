 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Канада запросила помилование для приговорённого к казни в Китае соотечественника

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что канадская сторона официально запросила помилование для своего соотечественника Роберта Ллойда Шелленберга, которого китайский суд приговорил к смертной казни за контрабанду наркотиков.

    Как передает Report, об этом сообщает CTV.

    "Мы уже поговорили с послом КНР в Канаде и запросили помилование", — сказала министр.

    Она также отметила, что диалог с Пекином по данному вопросу важен, а сложившаяся ситуация сильно влияет на отношения между Канадой и Китаем.

    "Это сложный момент в наших отношениях с Китаем", — добавила она.

    Ранее стало известно, что суд средней ступени города Далянь на северо-востоке Китая приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил озабоченность в связи с этим.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi