Канада запросила помилование для приговорённого к казни в Китае соотечественника

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что канадская сторона официально запросила помилование для своего соотечественника Роберта Ллойда Шелленберга, которого китайский суд приговорил к смертной казни за контрабанду наркотиков.
Как передает Report, об этом сообщает CTV.
"Мы уже поговорили с послом КНР в Канаде и запросили помилование", — сказала министр.
Она также отметила, что диалог с Пекином по данному вопросу важен, а сложившаяся ситуация сильно влияет на отношения между Канадой и Китаем.
"Это сложный момент в наших отношениях с Китаем", — добавила она.
Ранее стало известно, что суд средней ступени города Далянь на северо-востоке Китая приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил озабоченность в связи с этим.
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