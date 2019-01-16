Канада запросила помилование для приговорённого к казни в Китае соотечественника

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что канадская сторона официально запросила помилование для своего соотечественника Роберта Ллойда Шелленберга, которого китайский суд приговорил к смертной казни за контрабанду наркотиков.

Как передает Report, об этом сообщает CTV.

"Мы уже поговорили с послом КНР в Канаде и запросили помилование", — сказала министр.

Она также отметила, что диалог с Пекином по данному вопросу важен, а сложившаяся ситуация сильно влияет на отношения между Канадой и Китаем.

"Это сложный момент в наших отношениях с Китаем", — добавила она.

Ранее стало известно, что суд средней ступени города Далянь на северо-востоке Китая приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил озабоченность в связи с этим.