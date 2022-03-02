Канада запретит российским кораблям заходить в свои порты

Власти Канады приняли решение запретить заход в канадские порты и внутренние воды российским судам из-за ситуации на Украине.

Власти Канады приняли решение запретить заход в канадские порты и внутренние воды российским судам из-за ситуации на Украине.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CTV .

Так, это было решено на заседании кабинета министров, которое во вторник проходило в закрытом режиме. Эта мера вступит в силу на этой неделе, но точный день не уточняется.

Телеканал отмечает, что власти Канады также приняли решение отправить на Украину гуманитарную помощь на сумму 100 млн канадских долларов (79 млн долларов США). В частности, на Украину будут отправлены продукты питания, вода и палатки для временного проживания.