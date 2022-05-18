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Канада запретила въезд для тысячи россиян, включая Путина

Канада запретила въезд для тысячи россиян, включая Путина Канада в связи с событиями в Украине приняла решение запретить въезд для примерно одной тысячи попавших под санкции россиян, включая президента РФ Владимира Путина.
Другие страны
18 мая 2022 г. 01:34
Канада запретила въезд для тысячи россиян, включая Путина

Канада в связи с событиями в Украине приняла решение запретить въезд для примерно одной тысячи попавших под санкции россиян, включая президента РФ Владимира Путина.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник министр общественной безопасности североамериканской страны Марко Мендичино.

В сенат Канады во вторник был внесен на рассмотрение законопроект, предполагающий запрет на въезд в страну для Путина, членов правительства и военного командования РФ, а также ряда других лиц в связи с проводимой Россией военной операцией в Украине. Согласно нынешнему законодательству, канадское правительство не может ввести такой запрет, из-за чего в парламент была внесена инициатива, после одобрения которой планируется внести поправки в так называемый "Закон об иммиграции и защите беженцев".

"Канада поддерживает Украину перед лицом жестокого нападения правительства Путина, и мы намерены призвать Россию к ответу за ее преступления. Вот почему мы только что объявили о запрете на въезд для примерно тысячи россиян, включая Путина и членов его окружения", - написал Мендичино в своем официальном аккаунте в Twitter.

По его словам, данные лица уже являются фигурантами канадских санкционных списков. "Теперь им будет отказано во въезде в нашу страну", - указал министр.

Член канадского правительства подчеркнул, что в нынешних обстоятельствах Оттава "продолжит поддерживать Украину в эту трудную минуту".

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Версия на азербайджанском языке Kanada Rusiya Prezidenti daxil olmaqla minə yaxın rusiyalıya qadağa qoyub

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