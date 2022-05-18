Канада запретила въезд для тысячи россиян, включая Путина

Канада в связи с событиями в Украине приняла решение запретить въезд для примерно одной тысячи попавших под санкции россиян, включая президента РФ Владимира Путина.

Канада в связи с событиями в Украине приняла решение запретить въезд для примерно одной тысячи попавших под санкции россиян, включая президента РФ Владимира Путина.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявил во вторник министр общественной безопасности североамериканской страны Марко Мендичино.

В сенат Канады во вторник был внесен на рассмотрение законопроект, предполагающий запрет на въезд в страну для Путина, членов правительства и военного командования РФ, а также ряда других лиц в связи с проводимой Россией военной операцией в Украине. Согласно нынешнему законодательству, канадское правительство не может ввести такой запрет, из-за чего в парламент была внесена инициатива, после одобрения которой планируется внести поправки в так называемый "Закон об иммиграции и защите беженцев".

"Канада поддерживает Украину перед лицом жестокого нападения правительства Путина, и мы намерены призвать Россию к ответу за ее преступления. Вот почему мы только что объявили о запрете на въезд для примерно тысячи россиян, включая Путина и членов его окружения", - написал Мендичино в своем официальном аккаунте в Twitter.

По его словам, данные лица уже являются фигурантами канадских санкционных списков. "Теперь им будет отказано во въезде в нашу страну", - указал министр.

Член канадского правительства подчеркнул, что в нынешних обстоятельствах Оттава "продолжит поддерживать Украину в эту трудную минуту".