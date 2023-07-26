Канада закупит у Airbus девять военно-транспортных самолетов

Канадское Минобороны в рамках программы по обновлению ВВС страны закупит у компании Airbus девять военно-транспортных самолетов, в том числе четыре самолета-заправщика.

Канадское Минобороны в рамках программы по обновлению ВВС страны закупит у компании Airbus девять военно-транспортных самолетов, в том числе четыре самолета-заправщика.

Как передает Report , об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Сумма контракта составит 3,6 млрд канадских долларов ($2,73 млрд). Он предусматривает закупку четырех новейших многоцелевых транспортных самолетов-заправщиков A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport), а также пяти подержанных транспортных самолетов A330-200. Предполагается, что они придут на смену устаревшим самолетам CC-150 Polaris, которые более 30 лет назад были построены для канадских ВВС компанией Airbus.

"Нынешний парк самолетов CC-150 Polaris эксплуатируется уже более 30 лет и срок их службы приближается к завершению. Ожидается, что флот новых самолетов будет эксплуатироваться до 2050-х годов", - говорится в заявлении Минобороны.