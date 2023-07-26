О нас

Канада закупит у Airbus девять военно-транспортных самолетов

Канада закупит у Airbus девять военно-транспортных самолетов Канадское Минобороны в рамках программы по обновлению ВВС страны закупит у компании Airbus девять военно-транспортных самолетов, в том числе четыре самолета-заправщика.
Другие страны
26 июля 2023 г. 02:42
Канада закупит у Airbus девять военно-транспортных самолетов

Канадское Минобороны в рамках программы по обновлению ВВС страны закупит у компании Airbus девять военно-транспортных самолетов, в том числе четыре самолета-заправщика.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Сумма контракта составит 3,6 млрд канадских долларов ($2,73 млрд). Он предусматривает закупку четырех новейших многоцелевых транспортных самолетов-заправщиков A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport), а также пяти подержанных транспортных самолетов A330-200. Предполагается, что они придут на смену устаревшим самолетам CC-150 Polaris, которые более 30 лет назад были построены для канадских ВВС компанией Airbus.

"Нынешний парк самолетов CC-150 Polaris эксплуатируется уже более 30 лет и срок их службы приближается к завершению. Ожидается, что флот новых самолетов будет эксплуатироваться до 2050-х годов", - говорится в заявлении Минобороны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kanada “Airbus”dan 9 hərbi nəqliyyat təyyarəsi alacaq

Экслюзивные новости

Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
25 июля 2023 г. 15:19
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
25 июля 2023 г. 12:27
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
24 июля 2023 г. 16:26
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
24 июля 2023 г. 11:14
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
20 июля 2023 г. 13:28
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
20 июля 2023 г. 11:46
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
19 июля 2023 г. 15:40
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
18 июля 2023 г. 14:44
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi