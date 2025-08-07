О нас

Канада задумалась о поставках товаров в Европу через арктические воды Министр энергетики Тим Ходжсон заявил агентству, что видит "огромный потенциал" для превращения порта Черчилль (Манитоба) в гораздо более крупный экспортный центр
Другие страны
7 августа 2025 г. 17:31
Правительство Канады изучает возможность развития отдаленного северного порта в Гудзоновом заливе в качестве канала для экспорта природного газа, калийных удобрений, рапса и других товаров, поскольку страна пытается снизить экономическую зависимость от США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство Bloomberg.

Министр энергетики Тим Ходжсон заявил агентству, что видит "огромный потенциал" для превращения порта Черчилль (Манитоба) в гораздо более крупный экспортный центр, открывающий новые торговые пути в Европу и другие рынки.

"Я считаю, что есть возможность сделать Черчилль гораздо более стратегически важным портом. Если посмотреть на действия русских, то большую часть года они осуществляют поставки из своих арктических портов", - сказал он.

Идея создания северного порта пользуется поддержкой политиков богатого ресурсами западного региона Канады, включая премьер-министра Альберты Даниэль Смит и премьер-министра Саскачевана Скотта Мо, чьи провинции являются крупными экспортерами нефти, газа и сельскохозяйственной продукции.

По словам Ходжсона, правительство в настоящее время закупает новый флот ледоколов для канадской береговой охраны - с ними можно было бы сделать маршрут круглогодичным, и он стал бы прямым путем в Европу.

