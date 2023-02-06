Канада задействовала самолет-разведчик для борьбы с преступностью на Гаити

Власти Канады решили задействовать самолет-разведчик CP-140 Aurora для помощи правительству Гаити в борьбе с преступностью.

Власти Канады решили задействовать самолет-разведчик CP-140 Aurora для помощи правительству Гаити в борьбе с преступностью.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении канадского Минобороны.

В ведомстве отметили, что самолет задействован по просьбе властей латиноамериканской страны "для поддержки усилий Канады по пресечению деятельности банд на Гаити и демонстрации приверженности Канады гаитянскому народу". CP-140 Aurora будет заниматься сбором разведывательных данных и вести наблюдение. В Минобороны не уточнили, на какой срок самолет-разведчик направлен на Гаити.

Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Оттава будет оказывать полиции Гаити необходимую помощь для борьбы с преступностью. В частности, Канада уже ввела экономические санкции в отношении бывшего президента Гаити Мишеля Мартелли, которого подозревают в коррупции, лидера одной из крупнейших банд страны и еще нескольких граждан. Кроме того, полиции Гаити были переданы канадские бронемашины.