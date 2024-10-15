О нас

Канада вышлет из страны шесть индийских дипломатов

Канада вышлет из страны шесть индийских дипломатов Власти Канады приняли решение о высылке шестерых индийских дипломатов в связи с противоправными действиями, которые, по мнению Оттавы, они совершили в отношении канадских граждан.
Другие страны
15 октября 2024 г. 00:12
Канада вышлет из страны шесть индийских дипломатов

Власти Канады приняли решение о высылке шестерых индийских дипломатов в связи с противоправными действиями, которые, по мнению Оттавы, они совершили в отношении канадских граждан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении канадского МИД.

"Министерство иностранных дел Канады сегодня объявило, что шесть индийских дипломатов и консульских работников получили уведомления о выдворении из Канады в связи с целенаправленной кампанией против канадских граждан, которую проводят связанные с правительством Индии агенты", - отмечается в документе.

Ранее МИД Индии объявил о высылке шестерых канадских дипломатов, среди которых исполняющий обязанности посла Стюарт Росс Уилер, а также его заместитель и четыре первых секретаря.

Напомним, что индийское внешнеполитическое ведомство сегодня также приняло решение отозвать посла республики в Канаде Санджая Кумара Варму и ряд других дипломатов в связи с опасениями за их безопасность.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi