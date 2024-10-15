Канада вышлет из страны шесть индийских дипломатов

Власти Канады приняли решение о высылке шестерых индийских дипломатов в связи с противоправными действиями, которые, по мнению Оттавы, они совершили в отношении канадских граждан.

Власти Канады приняли решение о высылке шестерых индийских дипломатов в связи с противоправными действиями, которые, по мнению Оттавы, они совершили в отношении канадских граждан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении канадского МИД.

"Министерство иностранных дел Канады сегодня объявило, что шесть индийских дипломатов и консульских работников получили уведомления о выдворении из Канады в связи с целенаправленной кампанией против канадских граждан, которую проводят связанные с правительством Индии агенты", - отмечается в документе.

Ранее МИД Индии объявил о высылке шестерых канадских дипломатов, среди которых исполняющий обязанности посла Стюарт Росс Уилер, а также его заместитель и четыре первых секретаря.

Напомним, что индийское внешнеполитическое ведомство сегодня также приняло решение отозвать посла республики в Канаде Санджая Кумара Варму и ряд других дипломатов в связи с опасениями за их безопасность.