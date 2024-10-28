Канада выплатит индейцам компенсацию за экспроприацию земель

Правительство Канады выплатит 447,9 млн канадских долларов (323 млн долларов США) пяти племенам индейцев в качестве компенсации за экспроприацию их земель в XIX веке.

Правительство Канады выплатит 447,9 млн канадских долларов (323 млн долларов США) пяти племенам индейцев в качестве компенсации за экспроприацию их земель в XIX веке.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Отмечается, что указанные средства будут разделены между племенами, проживающими на территории провинции Онтарио. Представителям этих коренных народов были принесены официальные извинения от лица правительства Канады.

Напомним, что в 2022 году премьер-министр Джастин Трюдо сообщил о решении выплачивать компенсации за экспроприацию земель коренных народов. Ранее одно из племен, проживающее на территории провинции Альберта, получило компенсацию в размере 1,3 млрд канадских долларов (1,03 млрд долларов США).