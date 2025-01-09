Канада выделит Украине военную помощь на $305,7 млн

Канада намерена предоставить Киеву военную помощь на 440 млн канадских долларов (305,7 млн долларов США).

Канада намерена предоставить Киеву военную помощь на 440 млн канадских долларов (305,7 млн долларов США).

Как передает Report , об этом говорится в заявлении министра обороны страны Уильяма Блэра по итогам встречи контактной группы по координации поставок вооружений Украине, которая проходила на авиабазе Рамштайн в Германии.

Отмечается, что из указанных средств 200 млн канадских долларов (почти 139 млн долларов США) пойдут на так называемую чешскую инициативу по закупке снарядов для украинской армии, а 50 млн канадских долларов (34,7 млн долларов США) на поставки артиллерийских снарядов Киеву получат канадские производители оружия.

Оставшиеся средства направят на закупку БПЛА и оборудования для них, а также зимней формы, говорится в сообщении.

Напомним, что всего с февраля 2022 года Канада передала Киеву военную помощь более чем на 4,5 млрд канадских долларов ($3,13 млрд).