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Канада выделит Украине военную помощь на $305,7 млн

Канада выделит Украине военную помощь на $305,7 млн Канада намерена предоставить Киеву военную помощь на 440 млн канадских долларов (305,7 млн долларов США).
Другие страны
9 января 2025 г. 22:32
Канада выделит Украине военную помощь на $305,7 млн

Канада намерена предоставить Киеву военную помощь на 440 млн канадских долларов (305,7 млн долларов США).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении министра обороны страны Уильяма Блэра по итогам встречи контактной группы по координации поставок вооружений Украине, которая проходила на авиабазе Рамштайн в Германии.

Отмечается, что из указанных средств 200 млн канадских долларов (почти 139 млн долларов США) пойдут на так называемую чешскую инициативу по закупке снарядов для украинской армии, а 50 млн канадских долларов (34,7 млн долларов США) на поставки артиллерийских снарядов Киеву получат канадские производители оружия.

Оставшиеся средства направят на закупку БПЛА и оборудования для них, а также зимней формы, говорится в сообщении.

Напомним, что всего с февраля 2022 года Канада передала Киеву военную помощь более чем на 4,5 млрд канадских долларов ($3,13 млрд).

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