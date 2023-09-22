Канада выделит Украине почти $500 млн и передаст танки Leopard 2

Федеральное правительство Канады сегодня, 22 сентября, объявит о поставках Украине дополнительных танков Leopard 2.

Федеральное правительство Канады 22 сентября объявит о поставках Украине дополнительных танков Leopard 2.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местный телеканал CTV News.

Отмечается, что с января 2022 года Канада предоставила военную, экономическую и гуманитарную помощь на сумму более 9,8 миллиарда канадских долларов (более $7,2 млрд). Федеральное правительство также ввело санкции против России, направило канадские вооруженные силы в Европу для обучения украинских солдат и приютило в этой стране более 175 000 украинцев.

Отмечается, что в пятницу федеральное правительство объявит о дополнительной военной помощи в размере 650 миллионов долларов (482,6 млн долларов США) в течение следующих нескольких лет.

В рамках этих денег Канада поставит больше танков Leopard 2. Это связано с июньским обязательством оказать помощь в техническом обслуживании и ремонте в Польше военных танков, переданных союзниками.