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Канада выделит Украине почти $500 млн и передаст танки Leopard 2

Канада выделит Украине почти $500 млн и передаст танки Leopard 2 Федеральное правительство Канады сегодня, 22 сентября, объявит о поставках Украине дополнительных танков Leopard 2.
Другие страны
22 сентября 2023 г. 22:53
Канада выделит Украине почти $500 млн и передаст танки Leopard 2

Федеральное правительство Канады 22 сентября объявит о поставках Украине дополнительных танков Leopard 2.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местный телеканал CTV News.

Отмечается, что с января 2022 года Канада предоставила военную, экономическую и гуманитарную помощь на сумму более 9,8 миллиарда канадских долларов (более $7,2 млрд). Федеральное правительство также ввело санкции против России, направило канадские вооруженные силы в Европу для обучения украинских солдат и приютило в этой стране более 175 000 украинцев.

Отмечается, что в пятницу федеральное правительство объявит о дополнительной военной помощи в размере 650 миллионов долларов (482,6 млн долларов США) в течение следующих нескольких лет.

В рамках этих денег Канада поставит больше танков Leopard 2. Это связано с июньским обязательством оказать помощь в техническом обслуживании и ремонте в Польше военных танков, переданных союзниками.

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