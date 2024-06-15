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Канада выделит Украине около 3,6 млрд долларов в рамках кредита G7

Канада выделит Украине около 3,6 млрд долларов в рамках кредита G7 Канада намерена выделить Украине 5 млрд канадских долларов (примерно 3,6 млрд долларов) в рамках общего кредита государств Группы семи (G7).
Другие страны
15 июня 2024 г. 13:16
Канада выделит Украине около 3,6 млрд долларов в рамках кредита G7

Канада намерена выделить Украине 5 млрд канадских долларов (примерно 3,6 млрд долларов США) в рамках общего кредита государств Группы семи (G7).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Поскольку Группа семи окончательно согласовывает программу "Кредитов для чрезвычайного ускорения доходов", Канада готова внести свой вклад и выделит финансирование в размере 5 млрд канадских долларов", - сказал он.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что Оттава переправляет Киеву четыре бронемашины медицинской эвакуации. По его словам, это первая партия таких машин, всего Вооруженные силы Украины их получат 50 единиц.

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