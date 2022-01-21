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Канада выделит Украине 120 млн долларов помощи

Канада выделит Украине 120 млн долларов помощи Канада приняла решение выделить 120 миллионов долларов в качестве помощи Украине.
Другие страны
21 января 2022 г. 20:23
Канада выделит Украине 120 млн долларов помощи

Канада приняла решение выделить 120 миллионов долларов в качестве помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter.

"Приветствую решение Канады выделить 120 миллионов долларов в помощь Украине. Сильная Украина является залогом безопасности Европы. Канада еще раз демонстрирует приверженность духу особого партнерства между нашими странами", - написал Зеленский.

В пятницу канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что Канада предоставит Украине кредит в размере 120 миллионов канадских долларов (95 миллионов долларов США).

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