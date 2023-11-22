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Канада выделит до $2 млрд на усиление военного присутствия в Европе

Канада выделит до $2 млрд на усиление военного присутствия в Европе Канада планирует потратить 2 миллиарда 625 миллионов канадских долларов (1,9 миллиарда долларов США) на увеличение военного присутствия в Европе в 2023-2029 годах.
Другие страны
22 ноября 2023 г. 03:49
Канада выделит до $2 млрд на усиление военного присутствия в Европе

Канада планирует потратить 2 миллиарда 625 миллионов канадских долларов (1,9 миллиарда долларов США) на увеличение военного присутствия в Европе в 2023-2029 годах.

Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном проекте бюджета страны.

Согласно указанным в документе данным, в 2023-2024 финансовом году на эти цели заложено 417 миллионов канадских долларов (304,4 миллиона долларов США), в 2024-2025-м — 802 миллиона канадских долларов (585,4 миллиона долларов США), а в 2025-2026-м — 872 миллиона (636,4 миллиона).

В течение последующих трех лет Канада планирует тратить на усиление военного присутствия в Центральной и Восточной Европе, включая Латвию, по 178 миллионов канадских долларов (129,9 миллиона долларов США).

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