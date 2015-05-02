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    ​Канада выделит на борьбу с ИГИЛ 114 млн долларов

    Средства будет выделены Ираку, Сирии, Иордании и Ливану

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Правительство Канады выделит $114 млн Ираку, Сирии, Иордании и Ливану на борьбу с террористической группировкой "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

    Как передает Report, об этом 2 мая заявил канадский премьер-министр Стивен Харпер после прибытия с необъявленным визитом в Ирак.

    Как передал телеканал CTV, Харпер посетил город Эрбиль, где провел переговоры с главой иракского Курдистана Масудом Барзани и главой правительства Ирака Хайдаром аль-Абади.

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