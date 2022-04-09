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Канада выделит еще $100 млн на гуманитарную помощь Украине

Канада выделит еще $100 млн на гуманитарную помощь Украине Власти Канады направят еще 100 млн долларов США на оказание гуманитарной помощи Украине.
Другие страны
9 апреля 2022 г. 19:55
Канада выделит еще $100 млн на гуманитарную помощь Украине

Власти Канады направят еще 100 млн долларов США на оказание гуманитарной помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, выступая по видеосвязи на конференции, подводящей итоги благотворительной акции в помощь беженцам "Stand Up For Ukraine".

"Я могу объявить, что мы выделим еще 100 млн долларов США. Таким образом, наш общий вклад в оказание гуманитарной помощи Украине с начала года составит 245 млн долларов США", - сказал он. Трюдо добавил, что Канада направит на Украину еще 345 тыс. теплых одеял, матрасов и других вещей, необходимых беженцам.

Акция в помощь беженцам с Украины была инициирована Европейской комиссией и правительством Канады. Она состоялась в пятницу в социальных сетях - пользователей просили призвать правительства, организации и корпорации в своих странах пожертвовать средства на гуманитарную помощь Украине и беженцам из этой страны. В субботу в Варшаве проходит конференция, подводящая итоги сбора средств.

По данным представительства Еврокомиссии в Польше, в связи с событиями в Украине в помощи нуждаются около 12 млн человек. На Украине, внутри страны, насчитывается около 6,5 млн перемещенных лиц. Более 3,2 млн выехали с Украины в соседние страны, из них 2,6 млн - в Польшу.

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