Канада выделит $3,8 млн на оказание гуманитарной помощи Пакистану в связи с наводнениями

Власти Канады выделят 5 млн канадских долларов (3,8 млн долларов США) на оказание гуманитарной помощи Пакистану, который пострадал от наводнений, вызванных мощными муссонными ливнями.
"В качестве поддержки международного реагирования на эту чрезвычайную ситуацию министр международного развития Харджит Саджан... сегодня (29 августа) объявил о выделении 5 млн на оказание гуманитарной помощи (Пакистану)", - говорится в заявлении. В ведомстве уточнили, что на эти средства, в частности, будет закуплено продовольствие.
По информации Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана (NDMA), более 5,7 миллиона человек пострадали в различных регионах страны, которая столкнулась с сильнейшим наводнением, вызванным необычно сильными муссонными ливнями. Согласно последним данным, по меньшей мере 1 033 человека погибли, а 1 527 получили ранения и травмы с 14 июня в результате дождей и наводнений.
С 14 июня по всему Пакистану повреждено 3 451,5 км дорог, обрушено 149 мостов. Всего частично или полностью разрушено 949 858 домов. Также погибло 719 558 голов домашнего скота.