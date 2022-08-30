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Канада выделит $3,8 млн на оказание гуманитарной помощи Пакистану в связи с наводнениями

Канада выделит $3,8 млн на оказание гуманитарной помощи Пакистану в связи с наводнениями Власти Канады выделят 5 млн канадских долларов (3,8 млн долларов США) на оказание гуманитарной помощи Пакистану, который пострадал от наводнений, вызванных мощными муссонными ливнями.
Другие страны
30 августа 2022 г. 08:59
Канада выделит $3,8 млн на оказание гуманитарной помощи Пакистану в связи с наводнениями

Власти Канады выделят 5 млн канадских долларов (3,8 млн долларов США) на оказание гуманитарной помощи Пакистану, который пострадал от наводнений, вызванных мощными муссонными ливнями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник говорится в заявлении канадского МИД.

"В качестве поддержки международного реагирования на эту чрезвычайную ситуацию министр международного развития Харджит Саджан... сегодня (29 августа) объявил о выделении 5 млн на оказание гуманитарной помощи (Пакистану)", - говорится в заявлении. В ведомстве уточнили, что на эти средства, в частности, будет закуплено продовольствие.

По информации Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана (NDMA), более 5,7 миллиона человек пострадали в различных регионах страны, которая столкнулась с сильнейшим наводнением, вызванным необычно сильными муссонными ливнями. Согласно последним данным, по меньшей мере 1 033 человека погибли, а 1 527 получили ранения и травмы с 14 июня в результате дождей и наводнений.

С 14 июня по всему Пакистану повреждено 3 451,5 км дорог, обрушено 149 мостов. Всего частично или полностью разрушено 949 858 домов. Также погибло 719 558 голов домашнего скота.

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Версия на английском языке Canada to allocate $3.8M for humanitarian assistance to Pakistan over floods

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