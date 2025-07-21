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Канада выделит $15 млн на обслуживание поставленных Украине танков Leopard 2

Канада выделит $15 млн на обслуживание поставленных Украине танков Leopard 2 Канадские власти намерены выделить дополнительно 20 млн канадских долларов (порядка $15 млн) на обслуживание поставленных Украине немецких танков Leopard 2.
Другие страны
21 июля 2025 г. 21:39
Канада выделит $15 млн на обслуживание поставленных Украине танков Leopard 2

Канадские власти намерены выделить дополнительно 20 млн канадских долларов (порядка $15 млн) на обслуживание поставленных Украине немецких танков Leopard 2.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Канады Дэвида Макгинти.

"Во время встречи министр Макгинти объявил, что Канада выделит дополнительно 20 млн долларов для поддержки центра технического обслуживания и ремонта танков Leopard 2 в Польше", - отметил он.

По его словам, Канада в августе начнет транспортировку в хаб в Польше 50 бронемашин. Поставка должна быть полностью завершена до конца года. Министр подчеркнул, что Канада взяла на себя обязательство оказать Украине военную помощь общим объемом около 6,5 млрд канадских долларов (около $14,75 млрд) с февраля 2022 года.

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