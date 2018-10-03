Канада выделит $1,5 миллиона для помощи пострадавшим в Индонезии

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Канада выделит 1,5 миллиона долларов гуманитарным организациям, которые оказывают помощь пострадавшим от землетрясения и цунами в Индонезии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сайт правительства Канады.

"Канада глубоко опечалена гибелью людей и разрушениями, которые оставило после себя мощное землетрясение и цунами, обрушившееся на Индонезию. Эта чрезвычайная помощь будет предоставлена непосредственно надежным гуманитарным партнерам, которые работают на местах, в поселениях, остро нуждающихся в помощи" — сообщила министр международного развития Канады Мари-Клод Бибо (Marie-Claude Bibeau).

Как отмечается в сообщении, вклад Канады будет способствовать "удовлетворению насущных потребностей общин", пострадавших в результате природной катастрофы, в том числе для обеспечения людей чистой водой, продовольствием, жильем, оказания медицинской помощи.