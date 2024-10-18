Канада выделила Украине военную помощь на 47 млн долларов

Канада планирует предоставить Киеву военную помощь на 64,8 млн канадских долларов (47 млн долларов).

Канада планирует предоставить Киеву военную помощь на 64,8 млн канадских долларов (47 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр обороны страны Уильям Блэр.

"Военная помощь, о которой было объявлено сегодня, обеспечит Украину важными ресурсами, необходимыми для защиты", - приводит его слова агентство Reuters. По его информации, выделенные средства пойдут на закупку огнестрельного оружия, снарядов и защитной экипировки, а также на подготовку украинских бойцов.

Эти средства входят в пакет помощи Украине на 500 млн канадских долларов (около 362 млн долларов).

Всего с февраля 2022 года Канада передала Киеву военную помощь на 4,5 млрд канадских долларов (3,26 млрд долларов).