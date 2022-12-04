Канада выделила свыше 80 млн долларов на борьбу с голодом в Африке

Канада выделила 107 млн канадских долларов (около 82 млн долларов США - ред.), чтобы помочь странам восточной Африки преодолеть голод.

Канада выделила 107 млн канадских долларов (около 82 млн долларов США - ред.), чтобы помочь странам восточной Африки преодолеть голод.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба министерства международного развития страны.

"Сомалийскому полуострову выделено 107 млн долларов, из которых 25 млн - Эфиопии, 11 млн - Кении, 26 млн - Сомали, 25 млн - Южному Судану и 20 млн - Судану", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что эти средства будут использованы на преодоление голода и острого недоедания среди пострадавшего от кризиса местного населения.

Сообщается, что еще 11,2 млн долларов в течение трех лет будут выделены Канадой Мировой продовольственной программе на финансирование питания в сомалийских школах и Южном Судане. Благодаря этой программе более 32 тысяч школьников в двух странах каждый день получают бесплатный обед.