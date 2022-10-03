О нас

Канада вводит санкции в отношении Ирана

Канада вводит санкции в отношении Ирана Канада в понедельник объявила о введении санкций в отношении 25 физических и девяти юридических лиц Ирана в ответ на "грубые нарушения прав человека".
Другие страны
3 октября 2022 г. 19:29
Канада вводит санкции в отношении Ирана

Канада в понедельник объявила о введении санкций в отношении 25 физических и девяти юридических лиц Ирана в ответ на "грубые нарушения прав человека".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли.

"Канада вводит новые санкции. Эти санкции являются ответом на грубые нарушения прав человека, которые были совершены в Иране, в том числе на систематическое преследование женщин, в частности на вопиющие действия, совершенные полицией нравов Ирана, которые привели к смерти Махсы Амини", - говорится в сообщении.

Как отмечается, новые меры коснулись 25 физических и девяти юридических лиц, среди которых, в частности, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами, командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Исмаил Каани, полиция нравов Ирана и ее глава, министр разведки Ирана Сейед Эсмаил Хатиб и возглавляемое им ведомство.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Евросоюз подписал меморандум о предоставлении 5 млрд евро для Украины
Евросоюз подписал меморандум о предоставлении 5 млрд евро для Украины
3 октября 2022 г. 18:13
В Израиле неизвестный открыл стрельбу, погиб один человек
В Израиле неизвестный открыл стрельбу, погиб один человек
3 октября 2022 г. 17:10
В Литве сообщили о подготовке плана усиления охраны границы с Россией
В Литве сообщили о подготовке плана усиления охраны границы с Россией
3 октября 2022 г. 16:39
МИД Чехии призвал своих граждан избегать поездок в РФ и Украину
МИД Чехии призвал своих граждан избегать поездок в РФ и Украину
3 октября 2022 г. 16:14
Франция планирует поставить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion
Франция планирует поставить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion
3 октября 2022 г. 15:29
Литва вышлет временного поверенного в делах России
Литва вышлет временного поверенного в делах России
3 октября 2022 г. 14:48
МИД Италии выразил послу РФ протест в связи с референдумами
МИД Италии выразил послу РФ протест в связи с "референдумами"
3 октября 2022 г. 14:48
Союз европейских нацменьшинств принял резолюцию в связи с нападением России на Украину
ФотоСоюз европейских нацменьшинств принял резолюцию в связи с нападением России на Украину
3 октября 2022 г. 14:31
Япония планирует в октябре возобновить работу посольства в Киеве
Япония планирует в октябре возобновить работу посольства в Киеве
3 октября 2022 г. 13:51
Глава МИД Польши направил Германии ноту с требованием репараций
Глава МИД Польши направил Германии ноту с требованием репараций
3 октября 2022 г. 13:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi