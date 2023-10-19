Канада ввела санкции против ядерного сектора Ирана

Власти Канады внесли в свой санкционный список в отношении Ирана 18 физических лиц и 56 организаций, которые могут быть связаны с производством ядерного оружия и баллистических ракет.

Власти Канады внесли в свой санкционный список в отношении Ирана 18 физических лиц и 56 организаций, которые могут быть связаны с производством ядерного оружия и баллистических ракет.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте канадского правительства.

"Это продолжающиеся усилия Канады с целью заставить иранский режим заплатить за его деятельность по распространению ядерного оружия и производству баллистических ракет", - указано в документе.

В нем отмечается, что под рестрикции подпадают 18 физических и 56 юридических лиц, которые могут оказывать различного рода поддержку иранской ядерной программе. Кроме того, в список попали высокопоставленные представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС - ред.) и связанные с ним структуры.