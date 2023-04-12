Канада ввела санкции против Нацбанка и крупнейших банков Беларуси

Власти Канады приняли решение ввести санкционные ограничения в отношении 9 организаций финансового сектора Беларуси.

Власти Канады приняли решение ввести санкционные ограничения в отношении 9 организаций финансового сектора Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, эта информация опубликована на сайте канадского правительства.

Под санкции попали Национальный банк Беларуси, а также крупнейшие банки страны различной формы собственности: Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Приорбанк, Банк БелВЭБ, Белгазпромбанк, ВТБ-Банк и Статусбанк.

Канадские власти объяснили это решением тем, что действия Беларуси якобы серьезно влияют на безопасность. Это нарушение, по их мнению, "привело или может привести к серьезному международному кризису".

Глава канадского правительства Джастин Трюдо также заявил, что ограничения вводятся для "дальнейшего давления" на Беларусь, поскольку она является союзником России.

Канада ранее ввела санкции против 14 российских физических и 34 юридических лиц, в частности, объектов безопасности, связанных с группой "Вагнера".