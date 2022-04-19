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Канада ввела санкции против еще 14 россиян

Канада ввела санкции против еще 14 россиян Канада включила в свои санкционные списки по России еще 14 лиц, среди которых глава ЦБ Эльвира Набиуллина, бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен.
Другие страны
19 апреля 2022 г. 19:58
Канада ввела санкции против еще 14 россиян

Канада включила в свои санкционные списки по России еще 14 лиц, среди которых глава ЦБ Эльвира Набиуллина, бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном во вторник на сайте правительства Канады документе, связанном с канадскими санкциями в отношении Москвы из-за ситуации в Украине.

Попадание в санкционные списки означает заморозку возможных активов в Канаде и запрет на въезд в страну.

Ранее Канада ввела санкции в отношении 33 российских предпринимателей.

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