Канада ввела санкции против еще 14 россиян

Канада включила в свои санкционные списки по России еще 14 лиц, среди которых глава ЦБ Эльвира Набиуллина, бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен.

Канада включила в свои санкционные списки по России еще 14 лиц, среди которых глава ЦБ Эльвира Набиуллина, бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном во вторник на сайте правительства Канады документе, связанном с канадскими санкциями в отношении Москвы из-за ситуации в Украине.

Попадание в санкционные списки означает заморозку возможных активов в Канаде и запрет на въезд в страну.

Ранее Канада ввела санкции в отношении 33 российских предпринимателей.