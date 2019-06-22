​Канада ввела санкции против девяти лиц из руководства Никарагуа

Правительство Канады ввело санкции против представителей руководства Никарагуа, в числе которых оказались супруга и сын президента страны Даниэля Ортеги.

Об этом сказано в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

“Нарушения прав человека в Никарагуа не могут безнаказанно продолжаться”, — заявила министр.

По её словам, правительству необходимо нести ответственность за свои действия и побороть кризис путём "реального диалога с оппозиционными группами".

В заявлении говорится, что в санкционном списке оказались девять человек: супруга президента Росарио Мурильо, сын главы государства Лауреано Ортега, советник главы государства по национальной безопасности Монкада Лау, председатель Национальной ассамблеи Никарагуа Густаво Поррас Кортес и другие.