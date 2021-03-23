Канада ввела санкции против чиновников Китая

Власти Канады ввели санкции в отношении четырех китайских чиновников и одной организации в связи с предполагаемыми нарушениями прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая.

Власти Канады ввели санкции в отношении четырех китайских чиновников и одной организации в связи с предполагаемыми нарушениями прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении канадского МИД.

"Сегодня Канада объявляет о введении санкций против четырех чиновников и одного юридического лица в соответствии с положениями (закона) о специальных экономических мерах (Китайская Народная Республика) за их участие в грубых и систематических нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе", - отмечается в документе. В МИД добавили, что санкции вводятся в координации с США, Великобританией и Евросоюзом.

Под канадские рестрикции попали глава управления общественной безопасности Синьцзяна Чэнь Минго, член парткома, глава политико-юридической комиссии этого региона Ван Миншань, заместитель секретаря парткома СУАР Ван Цзюньчжэн, а также заместитель председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей (высший законодательный орган региона) Чжу Хайлунь. Ограничения распространяются также на Синьцзянский производственно-строительный корпус.

В МИД Канады утверждают, что в СУАР от действий китайских властей пострадали более миллиона уйгуров и других мусульманских меньшинств. В этой связи Оттава призвала КНР обеспечить беспрепятственный доступ международных наблюдателей в СУАР для обеспечения мониторинга текущей ситуации с правами человека. "Сегодня мы вместе с нашими партнерами призываем правительство Китая положить конец этой систематической кампании репрессий в отношении уйгуров и других мусульманских этнических меньшинств и привлечь виновных к ответственности", - заявил глава канадского внешнеполитического ведомства Марк Гарно.