О нас
Report Georgia
Аудио новости

Канада ввела санкции против чиновников Китая

Канада ввела санкции против чиновников Китая Власти Канады ввели санкции в отношении четырех китайских чиновников и одной организации в связи с предполагаемыми нарушениями прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая.
Другие страны
23 марта 2021 г. 08:02
Канада ввела санкции против чиновников Китая

Власти Канады ввели санкции в отношении четырех китайских чиновников и одной организации в связи с предполагаемыми нарушениями прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении канадского МИД.

"Сегодня Канада объявляет о введении санкций против четырех чиновников и одного юридического лица в соответствии с положениями (закона) о специальных экономических мерах (Китайская Народная Республика) за их участие в грубых и систематических нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе", - отмечается в документе. В МИД добавили, что санкции вводятся в координации с США, Великобританией и Евросоюзом.

Под канадские рестрикции попали глава управления общественной безопасности Синьцзяна Чэнь Минго, член парткома, глава политико-юридической комиссии этого региона Ван Миншань, заместитель секретаря парткома СУАР Ван Цзюньчжэн, а также заместитель председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей (высший законодательный орган региона) Чжу Хайлунь. Ограничения распространяются также на Синьцзянский производственно-строительный корпус.

В МИД Канады утверждают, что в СУАР от действий китайских властей пострадали более миллиона уйгуров и других мусульманских меньшинств. В этой связи Оттава призвала КНР обеспечить беспрепятственный доступ международных наблюдателей в СУАР для обеспечения мониторинга текущей ситуации с правами человека. "Сегодня мы вместе с нашими партнерами призываем правительство Китая положить конец этой систематической кампании репрессий в отношении уйгуров и других мусульманских этнических меньшинств и привлечь виновных к ответственности", - заявил глава канадского внешнеполитического ведомства Марк Гарно.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
17 марта 2021 г. 17:07
Скончался сын певицы Назпери Досталиевой
Скончался сын певицы Назпери Досталиевой
22 марта 2021 г. 17:19
Коротченко: Необходимо усилить политическое давление на Ереван
Коротченко: Необходимо усилить политическое давление на Ереван
19 марта 2021 г. 15:00
Главный инфекционист: В канун Новруза необходимо строго соблюдать правила карантина
Главный инфекционист: В канун Новруза необходимо строго соблюдать правила карантина
17 марта 2021 г. 16:26
Срок особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен
Срок особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен
19 марта 2021 г. 16:04
Адилия Алиева: Талантам надо помогать
Адилия Алиева: Талантам надо помогать
22 марта 2021 г. 11:08
Скончалась заразившаяся COVID-19 учительница начальных классов
Скончалась заразившаяся COVID-19 учительница начальных классов
18 марта 2021 г. 15:36
В Азербайджане помилованы трое приговоренных к пожизненному заключению
В Азербайджане помилованы трое приговоренных к пожизненному заключению
18 марта 2021 г. 16:48
Число заразившихся COVID-19 в Азербайджане приблизилось к 1000
Число заразившихся COVID-19 в Азербайджане приблизилось к 1000
16 марта 2021 г. 14:12
МИД Украины: Взаимодействие с Азербайджаном в ОЧЭС позволит усилить экономическое сотрудничество
МИД Украины: Взаимодействие с Азербайджаном в ОЧЭС позволит усилить экономическое сотрудничество
17 марта 2021 г. 10:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi