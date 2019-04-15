Канада ввела санкции против 43 граждан Венесуэлы

Правительство Канады внесло еще 43-х граждан Венесуэлы в уже существующий санкционный список.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник говорится в распространенном заявлении канадского МИД.

"В ответ на попытки режима Мадуро усилить свое авторитарное правление в Венесуэле Канада сегодня объявила о четвертом раунде санкций в отношении ключевых фигур этого режима", - отмечается в документе.

В этот список попали еще 43 человека, ранее Оттава внесла в него 70 венесуэльских граждан, в том числе президента Мадуро.

"Во время заседания Группы Лимы в Оттаве 4 февраля 2019 года мы призвали международное сообщество принять меры в отношении режима Мадуро. Сегодня Канада действует, внося [в санкционные списки] еще 43 человека, которые несут ответственность за ухудшение ситуации в Венесуэле", - заявила глава МИД Канады Христя Фриланд.