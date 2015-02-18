Канада ввела санкции против 37 граждан России и Украины

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Канада расширила персональные санкции, включив в список 37 граждан России и Украины, которым будет запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщается на сайте премьер-министра Канады Стивена Харпера.

Кроме того, санкции затронут интересы 17 российских и украинский компаний.

"Наша позиция остается четкой: мы признаем суверенитет и территориальную целостность Украины и никогда не признаем законной оккупацию какого-либо региона этой страны", - говорится в сообщении канадского премьера, отмечает Report со ссылкой на издание Газета.Ru.

Ранее стало известно, что Канада планирует введение новых санкций в отношении России.