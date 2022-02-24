Канада ввела новые санкции против России

Власти Канады вводят дополнительные санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, они затрагивают 58 физических и юридических лиц.

Власти Канады вводят дополнительные санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, они затрагивают 58 физических и юридических лиц.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо.

"Мы вводим новые суровые санкции, они затрагивают 58 физических и юридических лиц, включая представителей российских элит и членов их семей", - сказал Трюдо, чье выступление по ситуации вокруг Украины транслировали канадские телеканалы.

Премьер Канады разъяснил, что вводимые ограничения затрагивают членов Совета Безопасности РФ, а также глав Минобороны, Минюста и Минфина России. А также ряд крупнейших российских банков. Он не назвал, каких именно.