Канада ввела новые санкции против РФ

Канада ввела санкции против 14 физических лиц из России, а также запретила ввоз в Канаду из РФ и экспорт в Россию предметов роскоши и компьютерной техники.

Канада ввела санкции против 14 физических лиц из России, а также запретила ввоз в Канаду из РФ и экспорт в Россию предметов роскоши и компьютерной техники.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД этой страны.

В частности, санкции вводятся в отношении главы РЖД Олега Белозерова, экс-главы "Уралхима" Дмитрия Мазепина и его сына - автогонщика Никиты Мазепина, предпринимателей Александра Лебедева, Глеба и Ксении Франк и других лиц.

Новые меры включают запрет на экспорт предметов роскоши в Россию, а также запрет на ввоз предметов роскоши из России, в том числе алкогольных напитков, табачных изделий, некоторых текстильных изделий и спортивной одежды, обуви, аксессуаров, ювелирных изделий, посуды и предметов искусства.