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Канада ввела налог в 50% на импорт стали из стран без договора свободной торговли

Канада ввела налог в 50% на импорт стали из стран без договора свободной торговли Канада ввела 50-процентную пошлину на импорт в страну сталелитейной продукции из государств, с которыми у страны нет соглашения о свободной торговле.
Другие страны
28 июня 2025 г. 07:49
Канада ввела налог в 50% на импорт стали из стран без договора свободной торговли

Канада ввела 50-процентную пошлину на импорт в страну сталелитейной продукции из государств, с которыми у страны нет соглашения о свободной торговле.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении правительства страны.

"Сегодня министр финансов и национальных доходов Франсуа-Филипп Шампань объявил о введении новых тарифных квот (TRQ) для сталелитейной продукции, импортируемой в Канаду из стран, не входящих в соглашение о свободной торговле (FTA)", — говорится в документе.

Согласно решению, квота устанавливается на уровне 2,6 млн т стали. Эта временная торговая мера поможет стабилизировать канадский рынок стали, устраняя риск того, что сталь, изначально предназначенная для США, будет перенаправлена ​​в Канаду, считает правительство.

Через 30 дней уровень пошлины пересмотрят, чтобы "обеспечить ее целесообразность и эффективность".

"Правительство по-прежнему готово предпринять дополнительные шаги по мере необходимости и продолжит анализировать целесообразность своих ответных мер в зависимости от развития ситуации с тарифами США", — добавили там.

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Версия на азербайджанском языке Kanada azad ticarət razılaşması olmayan ölkələrdən polad idxalına rüsum tətbiq edir

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