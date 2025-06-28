Канада ввела налог в 50% на импорт стали из стран без договора свободной торговли

Канада ввела 50-процентную пошлину на импорт в страну сталелитейной продукции из государств, с которыми у страны нет соглашения о свободной торговле.

Канада ввела 50-процентную пошлину на импорт в страну сталелитейной продукции из государств, с которыми у страны нет соглашения о свободной торговле.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении правительства страны.

"Сегодня министр финансов и национальных доходов Франсуа-Филипп Шампань объявил о введении новых тарифных квот (TRQ) для сталелитейной продукции, импортируемой в Канаду из стран, не входящих в соглашение о свободной торговле (FTA)", — говорится в документе.

Согласно решению, квота устанавливается на уровне 2,6 млн т стали. Эта временная торговая мера поможет стабилизировать канадский рынок стали, устраняя риск того, что сталь, изначально предназначенная для США, будет перенаправлена ​​в Канаду, считает правительство.

Через 30 дней уровень пошлины пересмотрят, чтобы "обеспечить ее целесообразность и эффективность".

"Правительство по-прежнему готово предпринять дополнительные шаги по мере необходимости и продолжит анализировать целесообразность своих ответных мер в зависимости от развития ситуации с тарифами США", — добавили там.