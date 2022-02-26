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Канада введет санкции против Путина и Лаврова

Канада введет санкции против Путина и Лаврова Власти Канады приняли решение ввести санкции против президента России Владимира Путина, главы российского МИД Сергея Лаврова и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова из-за ситуации в Украине.
Другие страны
26 февраля 2022 г. 04:43
Канада введет санкции против Путина и Лаврова

Власти Канады приняли решение ввести санкции против президента России Владимира Путина, главы российского МИД Сергея Лаврова и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова из-за ситуации в Украине.

Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Мы будем вводить санкции против президента Путина и его коллег-архитекторов этой варварской войны, его начальника генерального штаба и министра иностранных дел Сергея Лаврова", - сказал он. При этом глава канадского правительства отметил, что, скорее всего, у президента РФ "не так много, если вообще что-то есть, в плане личных активов в Канаде", но "это важный шаг", чтобы продемонстрировать единство западных стран.

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Версия на азербайджанском языке Kanada Putin və Lavrova qarşı sanksiyalar tətbiq edir

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