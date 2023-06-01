Канада введет санкции против олигархов из РФ из-за вмешательства в дела Молдовы

Канада введет санкции в отношении "российских олигархов", которые, по версии властей североамериканской страны, "пытаются вмешиваться" в дела Молдовы.

Канада введет санкции в отношении "российских олигархов", которые, по версии властей североамериканской страны, "пытаются вмешиваться" в дела Молдовы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг министр иностранных дел Канады Мелани Жоли по прибытии в Осло на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО. Ее выступление транслировала пресс-служба альянса.

"Сегодня впервые в нашей истории мы объявим о санкциях в поддержку демократии Молдовы. Мы примем меры против российских олигархов, которые пытаются вмешиваться в демократию Молдовы", - сказала министр, не приведя подробностей.

В четверг в Молдове проходит второй по счету саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), созданного в 2022 году Евросоюзом. Лидеры 47 стран обсудят вопросы мира, безопасности и энергетики.