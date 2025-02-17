О нас

Канада внесла в санкционные списки две структуры российской компании

Канада внесла в санкционные списки две структуры российской компании Власти Канады добавили в антироссийские санкционные списки две структуры, входящие в компанию "Волга-Днепр".
Другие страны
17 февраля 2025 г. 21:39
Канада внесла в санкционные списки две структуры российской компании

Власти Канады добавили в антироссийские санкционные списки две структуры, входящие в компанию "Волга-Днепр".

Как передает Report, об этом сообщается на сайте канадского правительства в разделе санкций против России.

В документе указано, что в соответствующий список внесены Volga-Dnepr Airlines (Ireland) Limited и Volga-Dnepr Logistics V. Сама авиакомпания "Волга-Днепр" также под канадскими санкциями.

По данным российских СМИ, с 2022 года Оттава удерживает самолет этого грузоперевозчика. Транспортный Ан-124 компании "Волга-Днепр" с грузом ковид-тестов из Китая, который был зафрахтован правительством Канады, прибыл в Торонто 27 февраля 2022 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

ООН пристально следит за переговорами США и РФ по российско-украинскому конфликту
ООН пристально следит за переговорами США и РФ по российско-украинскому конфликту
17 февраля 2025 г. 22:45
Зеленский рассказал о договоренности по соглашению о недрах с Вэнсом
Зеленский рассказал о договоренности по соглашению о недрах с Вэнсом
17 февраля 2025 г. 22:14
СМИ: Тайвань рассматривает возможность закупки вооружений у США
СМИ: Тайвань рассматривает возможность закупки вооружений у США
17 февраля 2025 г. 21:59
СМИ: Европа рассматривает вариант размещения в Украине 25-30 тыс. военных
СМИ: Европа рассматривает вариант размещения в Украине 25-30 тыс. военных
17 февраля 2025 г. 21:26
ФРГ считает невозможной отправку европейских военных в Украину без участия США
ФРГ считает невозможной отправку европейских военных в Украину без участия США
17 февраля 2025 г. 20:39
Германия предоставила Киеву новый пакет помощи
Германия предоставила Киеву новый пакет помощи
17 февраля 2025 г. 20:25
СМИ: Макрон провел переговоры с Трампом перед встречей с лидерами ЕС в Париже
СМИ: Макрон провел переговоры с Трампом перед встречей с лидерами ЕС в Париже
17 февраля 2025 г. 20:13
СМИ: ЦРУ при Трампе будет вести агрессивную борьбу с наркокартелями в Мексике
СМИ: ЦРУ при Трампе будет вести агрессивную борьбу с наркокартелями в Мексике
17 февраля 2025 г. 20:04
Глава Бундесбанка: Германия особенно уязвима для торговых пошлин США
Глава Бундесбанка: Германия особенно уязвима для торговых пошлин США
17 февраля 2025 г. 19:24
Состояние здоровья папы римского ухудшилось
Состояние здоровья папы римского ухудшилось
17 февраля 2025 г. 18:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi