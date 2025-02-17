Канада внесла в санкционные списки две структуры российской компании

Власти Канады добавили в антироссийские санкционные списки две структуры, входящие в компанию "Волга-Днепр".

Власти Канады добавили в антироссийские санкционные списки две структуры, входящие в компанию "Волга-Днепр".

Как передает Report, об этом сообщается на сайте канадского правительства в разделе санкций против России.

В документе указано, что в соответствующий список внесены Volga-Dnepr Airlines (Ireland) Limited и Volga-Dnepr Logistics V. Сама авиакомпания "Волга-Днепр" также под канадскими санкциями.

По данным российских СМИ, с 2022 года Оттава удерживает самолет этого грузоперевозчика. Транспортный Ан-124 компании "Волга-Днепр" с грузом ковид-тестов из Китая, который был зафрахтован правительством Канады, прибыл в Торонто 27 февраля 2022 года.