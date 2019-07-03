Канада выделит Украине более 19 млн долларов

Правительство Канады в течение ближайших шести лет выделит Украине 25 млн канадских долларов ($19,1 млн) на проведение демократических реформ. Как передает Report, об этом сообщил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо после встречи в Торонто с украинским президентом Владимиром Зеленским.

По его словам, на Украине уже есть позитивные изменения в связи с проводимыми при поддержке западных стран преобразованиями в различных сферах государственного устройства. В частности, заметил премьер, президент Зеленский был избран в результате полностью демократических выборов.