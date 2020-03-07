​Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу

Правительство Канады инвестирует 27 миллионов канадских долларов (20 миллионов долларов США) в исследования, посвященные COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в пресс-релизе Канадских институтов исследований в области здравоохранения (CIHR).

Как указано в заявлении, министр здравоохранения Канады Патти Хайду и министр инноваций, науки и экономического развития Навдип Бэйнс объявили о выделении около 20 миллионов долларов США для финансирования исследований.

"В связи с многочисленными откликами на призыв о проведении исследований правительство Канады увеличило свои первоначальные вложения с 7 миллионов канадских долларов (5,2 миллиона США) до 27 миллионов (20 миллионов долларов США)", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что 47 исследовательских групп в Канаде смогут воспользоваться этими средствами.