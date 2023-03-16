О нас

Канада в ближайшие недели направит в Украину восемь танков Leopard 2

Канада в ближайшие недели направит в Украину восемь танков Leopard 2 Все восемь основных боевых танков Leopard 2, а также анонсированная ранее бронированная ремонтно-эвакуационная машина, вспомогательное оборудование и боеприпасы от Канады будут в Украине в ближайшие недели.
Другие страны
16 марта 2023 г. 02:39
Канада в ближайшие недели направит в Украину восемь танков Leopard 2

Все восемь основных боевых танков Leopard 2, а также анонсированная ранее бронированная ремонтно-эвакуационная машина, вспомогательное оборудование и боеприпасы от Канады будут в Украине в ближайшие недели.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заявление министра обороны Канады Аниты Ананд.

"Канада передаст около 8000 снарядов калибра 155 мм, а также 12 зенитных ракет из арсенала Вооруженных сил Канады для поддержки систем ПВО, развернутых в настоящее время в Украине", - говорится в заявлении.

Министр отметила, что Канада также предоставит более 1 800 единиц 105 мм обучающих боеприпасов для танков. Эти боеприпасы поддержат объявленную Данией, Германией и Нидерландами безвозмездную передачу танков Leopard 1.

Ананд также подтвердила, что Вооруженные силы приступили к поставке дополнительных основных боевых танков Leopard 2, обещанных Канадой в конце февраля. Канада передала Украине восемь основных боевых танков Leopard 2, четыре из которых уже доставлены в Польшу вместе с группой личного состава Вооруженных сил, обучающей украинских солдат их использованию.

С февраля 2022 года Канада выделила Украине военную помощь на сумму более 1 миллиарда долларов.

"Канада твердо стоит на стороне Украины в борьбе против незаконной и неоправданной войны России. Мы укрепляем наше сотрудничество с нашими союзниками и партнерами и продолжаем реагировать на военные нужды Украины, оказывая всестороннюю военную помощь. Мы будем продолжать делать все возможное для защиты свободы, демократии и международного сотрудничества порядка, основанного на правилах", - сказала министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kanada Ukraynaya 8 ədəd “Leopard 2” tankı verəcək

Самое важное

Ильхам Алиев: стихийное бедствие в Турции глубоко потрясло азербайджанский народ
Ильхам Алиев: стихийное бедствие в Турции глубоко потрясло азербайджанский народ
15 марта 2023 г. 23:42
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с Реджепом Тайипом Эрдоганом
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева с Реджепом Тайипом Эрдоганом
15 марта 2023 г. 23:22
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию
15 марта 2023 г. 20:26
Состоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии
15 марта 2023 г. 19:12
Таха Айхан: Для борьбы с исламофобией необходимо организовать межобщественный диалог
Таха Айхан: Для борьбы с исламофобией необходимо организовать межобщественный диалог
15 марта 2023 г. 13:30
Управление мусульман Кавказа обнародовало календарь месяца Рамазан
Управление мусульман Кавказа обнародовало календарь месяца Рамазан
15 марта 2023 г. 13:28
Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией может быть подписан на основе пяти принципов
Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией может быть подписан на основе пяти принципов
14 марта 2023 г. 20:57
Президент: Сделаем все возможное для мирного урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией
Президент: Сделаем все возможное для мирного урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией
14 марта 2023 г. 20:43
Президент Ильхам Алиев: У нас есть план превратить Нахчыван в зону зеленой энергии
Президент Ильхам Алиев: У нас есть план превратить Нахчыван в зону зеленой энергии
14 марта 2023 г. 11:20
Омбудсмен подготовила доклад о расследовании, проведенном в местах массовых захоронений в Эдилли
Омбудсмен подготовила доклад о расследовании, проведенном в местах массовых захоронений в Эдилли
13 марта 2023 г. 17:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi