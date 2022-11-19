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Канада увеличит военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе

Канада увеличит военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе Канада планирует нарастить военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) в рамках своей новой стратегии действий в этой части света.
Другие страны
19 ноября 2022 г. 05:58
Канада увеличит военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе

Канада планирует нарастить военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) в рамках своей новой стратегии действий в этой части света.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канадский министр национальной обороны Анита Ананд на ежегодном Форуме по безопасности в Галифаксе.

"Мы будем наращивать наше военное присутствие и усиливать отношения с нашими партнерами и союзниками в регионе в области обороны и безопасности", - сказала она, отметив, что это предполагает новая стратегия Канады в ИТР, которая будет в скором времени опубликована.

Ананд также подчеркнула, что Канада в ИТР намерена бросать вызов Китаю, когда это будет необходимо, но и при необходимости сотрудничать с КНР.

Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо на встрече лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) объявил, что Канада намерена укреплять отношения с государствами Индо-Тихоокеанского региона. По его словам, в ближайшее время Оттава опубликует стратегию действий Канады в ИТР, которая призвана добиться прогресса в сотрудничестве с государствами этого региона. В частности, страна намерена активизировать свои усилия в направлении торговли и инвестиций.

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Версия на азербайджанском языке Kanada Hind-Sakit okeanı regionunda hərbi mövcudluğunu artıracaq

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