Канада усилит охрану границы с США

Оттава усилит меры пограничного контроля, чтобы снизить поток нелегальной миграции в США.

Оттава усилит меры пограничного контроля, чтобы снизить поток нелегальной миграции в США.

Как передает Report , об этом в эфире телеканала СВС заявил министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан, комментируя встречу премьер-министра страны Джастина Трюдо с избранным американским президентом Дональдом Трампом, пообещавшим ранее ввести торговые пошлины в 25% на все товары из Канады.

"Они обсудили энергетическую безопасность, трубопроводы, конфликты в мире, Китай, а также угрозу введения пошлин, наши нынешние действия на границе и дополнительные меры, которые мы намерены принять", - сказал Леблан.

Он добавил, что новые "заметные" шаги планируется предпринять в ближайшие недели: "Мы намерены развернуть дополнительные беспилотники, дополнительные полицейские вертолеты, передислоцировать личный состав пограничной службы", - отметил министр.