Канада усилит охрану границы с США

Оттава усилит меры пограничного контроля, чтобы снизить поток нелегальной миграции в США.
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"Они обсудили энергетическую безопасность, трубопроводы, конфликты в мире, Китай, а также угрозу введения пошлин, наши нынешние действия на границе и дополнительные меры, которые мы намерены принять", - сказал Леблан.
Он добавил, что новые "заметные" шаги планируется предпринять в ближайшие недели: "Мы намерены развернуть дополнительные беспилотники, дополнительные полицейские вертолеты, передислоцировать личный состав пограничной службы", - отметил министр.