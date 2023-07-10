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Канада удвоит присутствие своих военнослужащих в Латвии

Канада удвоит присутствие своих военнослужащих в Латвии Канада более чем в два раза увеличит свое военное присутствие в Латвии, а также осуществит значительные инвестиции в развитие военной инфраструктуры в республике в рамках НАТО.
Другие страны
10 июля 2023 г. 15:57
Канада удвоит присутствие своих военнослужащих в Латвии

Канада более чем в два раза увеличит свое военное присутствие в Латвии, а также осуществит значительные инвестиции в развитие военной инфраструктуры в республике в рамках НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем.

"Сегодня мы приняли решение удвоить наше присутствие в Латвии более чем в два раза. Канада дополнительно отправит до 1 200 военнослужащих канадских вооруженных сил [в прибалтийскую республику]", - отметил он. Данный контингент "усилит позиции НАТО на суше, в море и воздухе, а также повысит возможности по проведению специальных операций в Центральной и Восточной Европе", пояснил премьер Канады.

По словам Трюдо, общая сумма дополнительных инвестиций в развитие военной инфраструктуры Латвии составит 2,6 млрд долларов, в смету входят "закупка критически важных систем вооружений, а также мероприятия по разведывательной поддержке и кибербезопасности".

На саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года было принято решение о развертывании четырех многонациональных батальонов в странах Балтии и Польше с начала 2017 года. Латвийский батальон тогда возглавила Канада. На саммите в Мадриде в 2022 году стало известно, что Канада и ее союзники по НАТО отправят в Латвию дополнительные войска, которые в итоге сформируют боеспособную бригаду.

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Версия на английском языке Trudeau commits to increase Canada’s military presence in Latvia

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