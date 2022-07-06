Канада утилизирует 13,6 млн невостребованных доз вакцины AstraZeneca

Канада собирается выбросить около 13,6 млн доз вакцины от COVID-19 «AstraZeneca», потому что не нашла для нее потребителей ни дома, ни за границей.

Канада собирается утилизировать около 13,6 млн доз вакцины от COVID-19 «AstraZeneca», потому что не нашла для нее потребителей ни дома, ни за границей.

Как передает Report, об этом пишет Abcnews.

Канада подписала контракт с AstraZeneca в 2020 году на поставку 20 миллионов доз вакцин, и 2,3 миллиона канадцев получили по крайней мере одну дозу, в основном в период с марта по июнь 2021 года.

В июле 2021 года Канада пообещала пожертвовать оставшуюся часть закупленных доз, около 17,7 миллиона доз. Но в заявлении во вторник министерство здравоохранения Канады заявило, что, несмотря на усилия по выполнению этого обещания, срок действия 13,6 миллиона доз истек, и их придется выбросить.