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Канада решила выделить новый пакет помощи Украине в размере 32 млн долларов

Канада решила выделить новый пакет помощи Украине в размере 32 млн долларов Канада объявила в пятницу о выделении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности на 32 млн долларов.
Другие страны
24 февраля 2023 г. 16:52
Канада решила выделить новый пакет помощи Украине в размере 32 млн долларов

Канада объявила в пятницу о выделении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности на 32 млн долларов.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление размещено на сайте правительства Канады.

В нем уточняется, что из общей суммы 7,5 млн долларов будут направлены на разминирование, более 12 млн долларов - на средства для борьбы и ликвидации биологических, радиационных и ядерных угроз, более 13 млн долларов - на работы по расследованию нарушений прав человека и преступлений.

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