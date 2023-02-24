Канада решила выделить новый пакет помощи Украине в размере 32 млн долларов

Канада объявила в пятницу о выделении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности на 32 млн долларов.

Канада объявила в пятницу о выделении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности на 32 млн долларов.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление размещено на сайте правительства Канады.

В нем уточняется, что из общей суммы 7,5 млн долларов будут направлены на разминирование, более 12 млн долларов - на средства для борьбы и ликвидации биологических, радиационных и ядерных угроз, более 13 млн долларов - на работы по расследованию нарушений прав человека и преступлений.