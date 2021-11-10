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Канада разрешила взрослым бустерную прививку Pfizer

Канада разрешила взрослым бустерную прививку Pfizer Министерство здравоохранения Канады одобрило применение бустерной дозы вакцины компаний Pfizer/BioNTech от коронавируса для людей старше 18 лет.
Другие страны
10 ноября 2021 г. 06:52
Канада разрешила взрослым бустерную прививку Pfizer

Министерство здравоохранения Канады одобрило применение бустерной дозы вакцины компаний Pfizer/BioNTech от коронавируса для людей старше 18 лет.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBC.

Дополнительную - третью - дозу можно получить спустя шесть месяцев после первых двух прививок.

Телеканал поясняет, что третья доза необходима для поддержания на высоком уровне защиты от заражения коронавирусом.

В конце октября Канадский Национальный консультативный комитет по иммунизации (NACI) рекомендовал бустерную дозу только для лиц из групп повышенного риска, в частности людей старше 70 лет и сотрудников медучреждений.

За время пандемии в Канаде выявили более 1,74 млн случаев заражения COVID-19, около 29 тыс. заболевших умерли.

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Версия на азербайджанском языке Kanadada 18 yaşdan yuxarı vətəndaşlar 3-cü doza peyvənd olunacaq

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