Канада разрешила взрослым бустерную прививку Pfizer

Министерство здравоохранения Канады одобрило применение бустерной дозы вакцины компаний Pfizer/BioNTech от коронавируса для людей старше 18 лет.

Министерство здравоохранения Канады одобрило применение бустерной дозы вакцины компаний Pfizer/BioNTech от коронавируса для людей старше 18 лет.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBC .

Дополнительную - третью - дозу можно получить спустя шесть месяцев после первых двух прививок.

Телеканал поясняет, что третья доза необходима для поддержания на высоком уровне защиты от заражения коронавирусом.

В конце октября Канадский Национальный консультативный комитет по иммунизации (NACI) рекомендовал бустерную дозу только для лиц из групп повышенного риска, в частности людей старше 70 лет и сотрудников медучреждений.

За время пандемии в Канаде выявили более 1,74 млн случаев заражения COVID-19, около 29 тыс. заболевших умерли.