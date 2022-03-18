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Канада разрешила украинцам остаться в стране на три года

Канада разрешила украинцам остаться в стране на три года Канада разработала систему помощи украинским беженцам — они могут получить визы в ускоренном режиме и оставаться в стране до трех лет.
Другие страны
18 марта 2022 г. 11:29
Канада разрешила украинцам остаться в стране на три года

Канада разработала систему помощи украинским беженцам — они могут получить визы в ускоренном режиме и оставаться в стране до трех лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил министр иммиграции Канады Шон Фрейзер.

Программа нацелена на то, чтобы обеспечить убежищем неограниченное количество граждан Украины, спасающихся от военных действий.

Система помощи украинским беженцам опирается на туристические возможности Канады — страна может принять более 2 млн туристов в год. "Именно это позволит нам приспособиться к новым условиям",— сказал он.

Также Оттава ослабила требования для получения специальной гостевой визы. Гражданам Украины не придется платить визовый сбор и проходить тест на знание языка. Все, что потребуется,— это заполнить форму и предоставить биометрические данные.

Согласно данным Агентства пограничных служб Канады, в период с 21 февраля по 13 марта в страну въехали 3 368 граждан Украины.

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