Канада разрешила поставку летального оружия Украине

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Канада внесла Украину в список стран, которым разрешено поставлять летальное оружие.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом сообщила правительственная Canada Gazette.

Экспорт автоматического ручного стрелкового оружия из Канады запрещен в том случае, если государство импорта не включено в данный список.

Сейчас в списке находятся 39 стран, в основном, члены НАТО, а также Австралия, Ботсвана, Чили и другие.