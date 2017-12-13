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    Канада разрешила поставку летального оружия Украине

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Канада внесла Украину в список стран, которым разрешено поставлять летальное оружие.

    Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом сообщила правительственная Canada Gazette.

    Экспорт автоматического ручного стрелкового оружия из Канады запрещен в том случае, если государство импорта не включено в данный список.

    Сейчас в списке находятся 39 стран, в основном, члены НАТО, а также Австралия, Ботсвана, Чили и другие.

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