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Канада рассматривает возможность признания Палестины

Канада рассматривает возможность признания Палестины Канада рассматривает вопрос о признании Палестины
Другие страны
30 июля 2025 г. 10:24

Премьер-министр Канады Марк Карни проведет в среду виртуальное заседание кабинета министров для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

“Правительство Канады рассматривает вопрос о признании палестинской государственности и о том, будет ли это признание сопровождаться определенными условиями”, - сообщил источник в правительстве.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил во вторник, что Великобритания признает палестинское государство в сентябре, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа, не позволит ООН ввезти гуманитарную помощь и не предпримет другие шаги на пути к долгосрочному миру.

По данным офиса Карни, во вторник два лидера обсудили гуманитарный кризис в секторе Газа и заявление Великобритании о признании палестинского государства.

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Версия на азербайджанском языке Kanada Fələstin dövlətini tanıya bilər

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