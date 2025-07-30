Канада рассматривает возможность признания Палестины

Канада рассматривает вопрос о признании Палестины

Премьер-министр Канады Марк Карни проведет в среду виртуальное заседание кабинета министров для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

“Правительство Канады рассматривает вопрос о признании палестинской государственности и о том, будет ли это признание сопровождаться определенными условиями”, - сообщил источник в правительстве.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил во вторник, что Великобритания признает палестинское государство в сентябре, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа, не позволит ООН ввезти гуманитарную помощь и не предпримет другие шаги на пути к долгосрочному миру.

По данным офиса Карни, во вторник два лидера обсудили гуманитарный кризис в секторе Газа и заявление Великобритании о признании палестинского государства.