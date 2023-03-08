О нас

Трюдо: Канада расширит программу подготовки украинских военных

Трюдо: Канада расширит программу подготовки украинских военных Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о расширение подготовки для украинских военнослужащих. Канада начнет обучать украинских защитников тактической медицине.
Другие страны
8 марта 2023 г. 05:10
Трюдо: Канада расширит программу подготовки украинских военных

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о расширение подготовки для украинских военнослужащих. Канада начнет обучать украинских защитников тактической медицине.

Как сообщает Report со ссылкой на "Укринформ", также будет продолжена тренировка украинских военных инженеров.

"Мы продолжаем обучение инженеров в рамках операции UNIFIER как минимум до осени, а также отправляем военнослужащих Вооруженных сил Канады для помощи украинским силам с тактическими медицинскими навыками", – подчеркнул Трюдо.

Кроме того, Канада выделит 3 млн долларов на разминирование территорий Украины. Также страна вместе с ЕС будет работать над доставкой энергетического оборудования в Украину.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Trüdo: “Kanada Ukraynanın hərbi təlim proqramını genişləndirəcək”

Экслюзивные новости

Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
7 марта 2023 г. 14:07
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
6 марта 2023 г. 18:40
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
6 марта 2023 г. 16:13
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
6 марта 2023 г. 10:53
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
1 марта 2023 г. 12:30
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
1 марта 2023 г. 11:00
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi