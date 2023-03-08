Трюдо: Канада расширит программу подготовки украинских военных

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о расширение подготовки для украинских военнослужащих. Канада начнет обучать украинских защитников тактической медицине.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о расширение подготовки для украинских военнослужащих. Канада начнет обучать украинских защитников тактической медицине.

Как сообщает Report со ссылкой на "Укринформ", также будет продолжена тренировка украинских военных инженеров.

"Мы продолжаем обучение инженеров в рамках операции UNIFIER как минимум до осени, а также отправляем военнослужащих Вооруженных сил Канады для помощи украинским силам с тактическими медицинскими навыками", – подчеркнул Трюдо.

Кроме того, Канада выделит 3 млн долларов на разминирование территорий Украины. Также страна вместе с ЕС будет работать над доставкой энергетического оборудования в Украину.