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Канада расширила санкционный список в отношении российских представителей

Канада расширила санкционный список в отношении российских представителей Канада включила в свои санкционные списки по России еще девять физических лиц, среди них бизнесмены Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов и Леонид Михельсон.
Другие страны
6 апреля 2022 г. 08:40
Канада расширила санкционный список в отношении российских представителей

Канада включила в свои санкционные списки по России еще девять физических лиц, среди них бизнесмены Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов и Леонид Михельсон.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном во вторник на сайте правительстве Канады документе, связанном с канадскими санкциями в отношении Москвы из-за ситуации в Украине.

Также в список попали начальник ГУ Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков, президент АО "Группа синара" Дмитрий Пумпянский и Галина Пумпянская, основной владелец агрохолдинга "Русагро" Вадим Мошкович, президент "Марафон групп" Александр Винокуров.

Кроме того, Канада включила в свои санкционные списки еще девять граждан Беларуси. В список попали заместители министра обороны Белоруссии Андрей Жук, Андрей Бурдыко и Сергей Симоненко. В перечень также включены Александр Шакутин, Владимир Пефтиев, Анатолий Тернавский, Павел Топузидис, Евгений Баскин и Валентин Байко.

Включение в санкционные списки означает заморозку возможных активов в Канаде и запрет на въезд в страну.

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Версия на английском языке Canada imposes sanctions on more Russian businessmen 
Версия на азербайджанском языке Kanada rusiyalı milyarderlərə qarşı sanksiya tətbiq edib

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