Канада расширила санкционный список в отношении российских представителей

Канада включила в свои санкционные списки по России еще девять физических лиц, среди них бизнесмены Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов и Леонид Михельсон.

Канада включила в свои санкционные списки по России еще девять физических лиц, среди них бизнесмены Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов и Леонид Михельсон.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном во вторник на сайте правительстве Канады документе, связанном с канадскими санкциями в отношении Москвы из-за ситуации в Украине.

Также в список попали начальник ГУ Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков, президент АО "Группа синара" Дмитрий Пумпянский и Галина Пумпянская, основной владелец агрохолдинга "Русагро" Вадим Мошкович, президент "Марафон групп" Александр Винокуров.

Кроме того, Канада включила в свои санкционные списки еще девять граждан Беларуси. В список попали заместители министра обороны Белоруссии Андрей Жук, Андрей Бурдыко и Сергей Симоненко. В перечень также включены Александр Шакутин, Владимир Пефтиев, Анатолий Тернавский, Павел Топузидис, Евгений Баскин и Валентин Байко.

Включение в санкционные списки означает заморозку возможных активов в Канаде и запрет на въезд в страну.